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ОКБ: объем просрочки по кредиткам в России вырос почти на 70% до 110 млрд рублей

Негативная динамика объем просрочки по кредитным картам в России была отмечена уже в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

С октября 2024 года по апрель 2025 года суммарный объем просрочки по кредитным картам в России вырос почти на 70% и достиг отметки в 110 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За отчетный период доля просрочек по кредиткам достигла 3% от всех обязательств банковских клиентов по этому виду. Глава ОКБ Михаил Алексин уточнил, что негативная динамика была отмечена уже в 2024 году, а в начале этого года ситуация с рисками невыплат обострилась из-за резкого ухудшения качества обслуживания кредитов.

Ранее были представлены данные Центробанка РФ, в которых отмечено ухудшение обслуживания заемщиками потребительских кредитов и ипотеки в первом квартале 2025 года. Тем не менее на данный момент регулятор не видит причин для серьезных опасений, поскольку были приняты превентивные меры.