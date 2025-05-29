ОКБ: объем просрочки по кредиткам в России вырос почти на 70% до 110 млрд рублей

С октября 2024 года по апрель 2025 года суммарный объем просрочки по кредитным картам в России вырос почти на 70% и достиг отметки в 110 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
За отчетный период доля просрочек по кредиткам достигла 3% от всех обязательств банковских клиентов по этому виду. Глава ОКБ Михаил Алексин уточнил, что негативная динамика была отмечена уже в 2024 году, а в начале этого года ситуация с рисками невыплат обострилась из-за резкого ухудшения качества обслуживания кредитов.
Ранее были представлены данные Центробанка РФ, в которых отмечено ухудшение обслуживания заемщиками потребительских кредитов и ипотеки в первом квартале 2025 года. Тем не менее на данный момент регулятор не видит причин для серьезных опасений, поскольку были приняты превентивные меры.