ОКБ: объем просрочки по кредиткам в России вырос почти на 70% до 110 млрд рублей

За отчетный период доля просрочек по кредиткам достигла 3% от всех обязательств банковских клиентов по этому виду. Глава ОКБ Михаил Алексин уточнил, что негативная динамика была отмечена уже в 2024 году, а в начале этого года ситуация с рисками невыплат обострилась из-за резкого ухудшения качества обслуживания кредитов.