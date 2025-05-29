20 видеороликов из Самарской области вышли в финал всероссийского конкурса

Двадцать видеоработ из Самарской области попали в шорт-лист всероссийского конкурса «Земля открытий», посвящённого интересным местам России.
Ролики представлены в 10 номинациях и рассказывают об уникальности региона — его природе, культуре, истории, туристических и инвестиционных возможностях.
Кинопоказ и церемония награждения финалистов пройдут 10−11 июня 2025 года в Национальном центре «Россия».
Фестиваль «Земля открытий» входит в серию мероприятий Национальной премии «Серебряный Лучник» и направлен на продвижение образов регионов на федеральном уровне.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню выставок. Первый день будет посвящён молодым специалистам, второй — развитию событийного туризма.
Ранее мы писали, что с начала июня и до конца сентября в Самаре пройдет гастрономический фестиваль «Искусство есть». В этом году тема проекта посвящена архитектурному наследию.
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