Красноярские депутаты отложили рассмотрение закона о бездомных собаках

Напомним, что в конце прошлого года закон приняли в первом чтении. Тогда авторы проекта выступили с инициативой усыплять больных и агрессивных бездомных животных через 45 дней после их отлова. По их мнению, предлагаемые меры помогут изменить сложившуюся ситуацию: в регионе за неполный 2024 год зафиксировали 740 нападений псов на людей.