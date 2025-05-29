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Красноярские депутаты отложили рассмотрение закона о бездомных собаках

В Красноярске обсуждают судьбу бездомных собак.

Источник: Комсомольская правда

29 мая депутаты Законодательного собрания Красноярского края сняли с рассмотрения законопроект о бездомных собаках. «Сделать небольшую паузу» попросил председатель профильного комитета Виталий Дроздов.

По его словам, это необходимо, чтобы принятый закон не противоречил федеральному законодательству.

— Есть вероятность, что уже весенняя сессия в Государственной Думе поменяет федеральное законодательство, — говорит Дроздов.

Большинство депутатов проголосовали за снятие вопроса.

Напомним, что в конце прошлого года закон приняли в первом чтении. Тогда авторы проекта выступили с инициативой усыплять больных и агрессивных бездомных животных через 45 дней после их отлова. По их мнению, предлагаемые меры помогут изменить сложившуюся ситуацию: в регионе за неполный 2024 год зафиксировали 740 нападений псов на людей.

Определять агрессивность собак будет специальная комиссия, в которую войдут представитель ветеринарного надзора и кинолог.