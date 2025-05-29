Красноярские депутаты отложили рассмотрение закона о бездомных собаках

29 мая депутаты Законодательного собрания Красноярского края сняли с рассмотрения законопроект о бездомных собаках. «Сделать небольшую паузу» попросил председатель профильного комитета Виталий Дроздов.
По его словам, это необходимо, чтобы принятый закон не противоречил федеральному законодательству.
— Есть вероятность, что уже весенняя сессия в Государственной Думе поменяет федеральное законодательство, — говорит Дроздов.
Большинство депутатов проголосовали за снятие вопроса.
Напомним, что в конце прошлого года закон приняли в первом чтении. Тогда авторы проекта выступили с инициативой усыплять больных и агрессивных бездомных животных через 45 дней после их отлова. По их мнению, предлагаемые меры помогут изменить сложившуюся ситуацию: в регионе за неполный 2024 год зафиксировали 740 нападений псов на людей.
Определять агрессивность собак будет специальная комиссия, в которую войдут представитель ветеринарного надзора и кинолог.