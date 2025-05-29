Юрист Вайнберг: безбилетника в транспорте могут задержать до 48 часов

Контролёр имеет право оштрафовать пассажира без билета, высадить его на ближайшей остановке и даже передать в полицию для оформления протокола, о чём RT рассказала юрист Наталья Вайнберг.
«Ранее штрафы за безбилетный проезд регулировались ст. 11.18 КоАП России, но с 12 января 2021 года эта норма утратила силу. Теперь ответственность устанавливается региональными законами и правилами перевозчиков. В регионах действуют местные законы, предусматривающие штрафы за уклонение от оплаты проезда», — объяснила эксперт. Например, в Москве штраф составляет 2 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 500 рублей.
Вайнберг подчеркнула, что оплачивать проезд нужно в любом случае, даже если в транспорте нет контролёров. Она рекомендовала пользоваться электронными билетами — их проще восстановить в случае спора. Если же штраф был выписан неправомерно, например, контролёр не предъявил удостоверение, нарушил процедуру проверки или применил силу, можно подать жалобу в транспортную компанию или обратиться в суд.
Кроме того, юрист пояснила, что в случае отсутствия билета контролёр имеет право не только оштрафовать и высадить пассажира, но и передать его в полицию. Там могут задержать нарушителя для установления личности. Если у человека есть при себе паспорт, процедура обычно занимает немного времени, но в случае отсутствия документа задержание может продлиться до 48 часов — это предусмотрено статьёй 14 Федерального закона «О полиции».
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