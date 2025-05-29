Юрист Вайнберг: безбилетника в транспорте могут задержать до 48 часов

Кроме того, юрист пояснила, что в случае отсутствия билета контролёр имеет право не только оштрафовать и высадить пассажира, но и передать его в полицию. Там могут задержать нарушителя для установления личности. Если у человека есть при себе паспорт, процедура обычно занимает немного времени, но в случае отсутствия документа задержание может продлиться до 48 часов — это предусмотрено статьёй 14 Федерального закона «О полиции».