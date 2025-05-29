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В США создают гиперзвуковой лайнер для трансатлантических перелетов за 55 минут

Американский стартап Venus Aerospace из Техаса заявил о планах организовать перелёты пассажиров из Нью-Йорка в Лондон всего за 55 минут.

Американский стартап Venus Aerospace из Техаса заявил о планах организовать перелёты пассажиров из Нью-Йорка в Лондон всего за 55 минут. Соответствующая информация размещена на официальном сайте проекта.

Примечательно, что расстояние между Лондоном и Нью-Йорком составляет 5567 километров, а между Нью-Йорком и Парижем — 5833 километра.

Ранее компания успешно провела атмосферные испытания вращающегося детонационного ракетного двигателя. Эта инновационная система генерирует тягу за счёт вращающихся взрывных волн, заменяя традиционное устойчивое горение. Тестирование осуществили на космодроме в штате Нью-Мексико.

Данную двигательную установку планируется интегрировать в перспективный гиперзвуковой лайнер Stargazer. По расчётам разработчиков, воздушное судно достигнет крейсерской скорости в 4 Маха (4939 километров в час), четырёхкратно превосходя скорость звука.

Благодаря таким характеристикам самолёт преодолеет маршрут между Нью-Йорком и Парижем менее чем за 60 минут.

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