1 июня — День защиты детей в Новосибирске: куда можно пойти бесплатно

В первый день лета Новосибирск отметит Международный день защиты детей насыщенной праздничной программой, включающей концерты, выставки, спортивные турниры и творческие мастер-классы. Как сообщает пресс-служба мэрии, праздничные мероприятия начнутся уже 30 мая и продлятся до 11 июня, охватив все районы города — от выставки детских рисунков в киностудии «Поиск» до масштабного спортивно-исторического фестиваля «Сибирский плацдарм» в Заельцовском парке.