1 июня — День защиты детей в Новосибирске: куда можно пойти бесплатно

В первый день лета Новосибирск отметит Международный день защиты детей насыщенной праздничной программой, включающей концерты, выставки, спортивные турниры и творческие мастер-классы. Как сообщает пресс-служба мэрии, праздничные мероприятия начнутся уже 30 мая и продлятся до 11 июня, охватив все районы города — от выставки детских рисунков в киностудии «Поиск» до масштабного спортивно-исторического фестиваля «Сибирский плацдарм» в Заельцовском парке.
«Мы подготовили разнообразную программу, чтобы каждый ребёнок смог найти занятие по душе — от познавательных экскурсий в музее космонавтики до весёлой дискотеки под открытым небом», — отмечают организаторы праздника.
Основные мероприятия запланированы на 1 июня: в сквере им. Калинина состоится концерт «Детство», музей космонавтики им. Кондратюка проведёт день открытых дверей с блиц-экскурсиями, а в ЦК19 откроется выставка «Детская галерея талантов». Завершит праздничный день дископати «Танцует лето, танцуют дети!» у ДК «Приморский». Вход на большинство мероприятий свободный, что позволит всем желающим присоединиться к празднованию.