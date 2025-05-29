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На красноярском автовокзале женщине продали пирожок с «сюрпризом»

Жительница Минусинска купила в точке общепита в здании красноярского автовокзала пирожок с картошкой, но в нем оказалась неизвестная начинка неестественного чёрного цвета.

Источник: Фото потребителя

Шокированная женщина сфотографировала выпечку и вместе с чеком и описанием ситуации прислала в Роспотребнадзор. Она пояснила, что неаппетитную находку обнаружила уже в автобусе по дороге домой, когда надкусила пирожок.

По факту реализации пищевой продукции ненадлежащего качества Роспотребнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ИП Фомиченко О. В., осуществляющему деятельность в организации общественного питания Sushi по адресу: ул. Аэровокзальная, 22.

Женщине для защиты своих прав специалисты рекомендовали обратиться к продавцу с письменной претензией и потребовать возврата полной стоимости некачественной продукции.