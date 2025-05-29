На красноярском автовокзале женщине продали пирожок с «сюрпризом»

Шокированная женщина сфотографировала выпечку и вместе с чеком и описанием ситуации прислала в Роспотребнадзор. Она пояснила, что неаппетитную находку обнаружила уже в автобусе по дороге домой, когда надкусила пирожок.
По факту реализации пищевой продукции ненадлежащего качества Роспотребнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ИП Фомиченко О. В., осуществляющему деятельность в организации общественного питания Sushi по адресу: ул. Аэровокзальная, 22.
Женщине для защиты своих прав специалисты рекомендовали обратиться к продавцу с письменной претензией и потребовать возврата полной стоимости некачественной продукции.