Топ-5 главных новостей в Молдове 29 мая 2025: Сезон дождей в прошлом — Молдову ждет жара до +29; клубника в Молдове резко подешевеет — в чем причина; найден вопрос, который ставит в тупик адепт

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 29 мая 2025:
1. Сезон дождей заканчивается: Синоптики предупредили жителей Молдовы о резкой смене погоды — уже совсем скоро жара до +29 градусов.
2. В Молдове еще будет дешевая клубника: Фермеры ожидают большого урожая, благодаря майским дождям.
3. Вопрос, который ставит в тупик адептов ПАС и Санду в Молдове: В ответ на него даже соврать не могут — слишком очевидна ложь.
4. Цены на недвижимость в Молдове продолжают резко расти: Куда уж выше — покупателей становится все меньше.
5. Ловкость рук и никакого мошенничества: Зачем властям Молдовы реально бороться с бедностью, поднимать зарплаты и пенсии, если можно «нарисовать» красивые цифры в статистике.
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