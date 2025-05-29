Красносельский: В Приднестровье нет замены действующей миротворческой миссии

В Приднестровье не существует замены для действующей миротворческой миссии. Об этом рассказал в своем поздравлении в международный День миротворца президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Народ Приднестровья убежден, что альтернативы существующему формату миротворческой операции на берегах Днестра не существует. За более чем 30 лет она доказала свою эффективность в деле разрешения самых трудных вопросов», — сказал политик.
Лидер Приднестровья отметил, что наднациональный формат миротворческих миссий, действующих со второй половины XX века, стал эффективным инструментом поддержки норм международного права. Он подчеркнул, что «голубые каски» заняли прочные позиции в системе глобальной безопасности.
Красносельский выразил уверенность, что сложившийся подход к миротворчеству должен сохраняться и дальше, способствуя конструктивному урегулированию отношений между Приднестровьем и Молдовой.
Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявлял, что вывод российских миротворцев из Приднестровья возможен только при достижении значимого прогресса в переговорах по разрешению конфликта в регионе. Дипломат отметил, что этот вопрос уже поднимался прежде, и Москва не исключала возможности вывода своих военных из ПМР.