Красносельский: В Приднестровье нет замены действующей миротворческой миссии

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявлял, что вывод российских миротворцев из Приднестровья возможен только при достижении значимого прогресса в переговорах по разрешению конфликта в регионе. Дипломат отметил, что этот вопрос уже поднимался прежде, и Москва не исключала возможности вывода своих военных из ПМР.