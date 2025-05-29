За Кубок Стэнли сражаются пять российских хоккеистов

Пять хоккеистов из России продолжают борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне НХЛ. Это нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин, защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин, нападающий Евгений Дадонов, а также голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.
Напомним, что в сегодня «Флорида» в пятом мачте полуфинальной серии плей-офф НХЛ победила «Каролину Харрикейнз» со счетом 5:3 и вышла в финал Кубка Стэнли третий год подряд.
Российский вратарь «Пантерз» Бобровский отразил 20 из 23 бросков по воротам. «Флорида» в финале встретится с победителем пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз». В этой серии счет 3:1 в пользу «нефтяников».
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