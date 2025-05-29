Диагональный Д. Литвинов попрощался с ВК «Нова»

Еще один игрок местного коллектива продолжит карьеру в другом клубе.
Денис Литвинов стал вторым диагональным, который ушел из «Новы». Первым был Егор Рыбаков.
«Денису нередко приходилось брать на себя роль ведущего игрока. От всей души благодарим его за эти три сезона! И желаем всего самого наилучшего в новой команде», — заявили представители волжан.
Также в списке на выход: доигровщики Андрей Титич и Егор Феоктистов, центральные блокирующие Михаил Кулыгин и Андрей Ананьев. Плюс попрощались с Максимом Шпелевым, но сохранили Европы Николу Йововича и Михаила Данилова.
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