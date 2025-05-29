Телефонные мошенники убедили жителя села Михайло-Овсянка перевести им деньги

В селе Михайло-Овсянка Пеcтравского района мужчина перевёл злоумышленникам 49 тыс. рублей. Преступник позвонил потерпевшему, представился сотрудником банка и заявил о попытке незаконного списания денег. Жертва поверила и выполнила инструкцию звонившего, перечислив указанную сумму на предложенный счёт.
МВД напоминает гражданам о мерах предосторожности: банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону, рекомендуется незамедлительно прерывать сомнительные звонки и самостоятельно связываться с банком для подтверждения операций исключительно по официальным контактам организации.
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