Телефонные мошенники убедили жителя села Михайло-Овсянка перевести им деньги

МВД напоминает гражданам о мерах предосторожности: банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону, рекомендуется незамедлительно прерывать сомнительные звонки и самостоятельно связываться с банком для подтверждения операций исключительно по официальным контактам организации.