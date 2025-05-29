Главу новосибирского управления охраны Росгвардии арестовали

Органом предварительного следствия, пояснили в управлении, Курбанов обвиняется в том, что он, являясь начальником ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области», 30 апреля через мессенджер WatsApp позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» с требованием передачи ему взятки в виде строительных материалов на сумму более 293 тысяч рублей, что составляет крупный размер, за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя.