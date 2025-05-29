В Омской области неизвестные похитили 5 млн с карты бойца, погибшего на СВО

Но вопрос о том, как деньги с банковской карты могли быть переведены без ведома владельца на другие счета, остался. В итоге банк, привлеченный к судебному разбирательству в качестве третьего лица, предпочел добровольно возместить матери бойца причиненный ущерб, выплатив ей все пять миллионов рублей.