В Омской области неизвестные похитили 5 млн с карты бойца, погибшего на СВО

В Омской области мошенники смогли беспрепятственно перевести все деньги с банковской карты бойца, погибшего на СВО. В период с июня по август 2024 года злоумышленники спокойно вывели на другие счета 5 млн рублей. Как сообщили в областной прокуратуре, причиненный ущерб добровольно возместил банк.
Пропажу денег погибшего сына обнаружила вступившая мать военнослужащего. Женщина обратилась в полицию, было заведено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования выяснилось: часть денег, 830 тысяч рублей, ушла на счет так называемого дропера — жительница Омска передала свои данные банковские данные мошенникам. В интересах матери погибшего военнослужащего прокуратура Марьяновского района подала к дроперу иск о взыскании суммы неосновательного обогащения.
Но вопрос о том, как деньги с банковской карты могли быть переведены без ведома владельца на другие счета, остался. В итоге банк, привлеченный к судебному разбирательству в качестве третьего лица, предпочел добровольно возместить матери бойца причиненный ущерб, выплатив ей все пять миллионов рублей.