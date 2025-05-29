Выявлена связь между весом в среднем возрасте и риском хронических заболеваний

В исследовании, опубликованном во вторник в журнале JAMA Network Open, были проанализированы данные примерно 23 000 человек из трех разных групп за разные периоды времени: одна группа — с 1985 по 1988 год, другая — с 1964 по 1973 год, а третья — с 2000 по 2013 год.