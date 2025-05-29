Выявлена связь между весом в среднем возрасте и риском хронических заболеваний

Снижение веса в среднем возрасте может снизить риск хронических заболеваний в дальнейшем. Согласно новому исследованию, вся работа, направленная на снижение веса в среднем возрасте, может обеспечить вам более долгую и здоровую жизнь в будущем.
По словам ведущего автора исследования доктора Тимо Страндберга, профессора гериатрической медицины Хельсинкского университета в Финляндии, устойчивая потеря веса примерно на 6,5% от массы тела без лекарств или хирургического вмешательства у людей среднего возраста связана со значительными долгосрочными преимуществами для здоровья.
Эти преимущества включали снижение риска как хронических заболеваний, так и смерти от всех причин, отмечает CNN.
В исследовании, опубликованном во вторник в журнале JAMA Network Open, были проанализированы данные примерно 23 000 человек из трех разных групп за разные периоды времени: одна группа — с 1985 по 1988 год, другая — с 1964 по 1973 год, а третья — с 2000 по 2013 год.
Исследователи сгруппировали участников исследования на основе их исходного индекса массы тела (ИМТ), а также того, набирали ли они, теряли или поддерживали вес, и сравнили полученные данные с данными о госпитализациях и смертях.
Согласно результатам исследования, люди, которые похудели в среднем возрасте, были менее подвержены сердечным приступам, инсультам, раку, астме или хронической обструктивной болезни легких в пожилом возрасте. Те, кто похудел, также имели меньше шансов умереть по какой-либо причине в течение следующих 35 лет, показало исследование.
Важно отметить, подчеркивает CNN, что большая часть данных была собрана до того, как лекарства для похудения или хирургические операции стали широко доступны. А это означает, что польза в основном была получена в результате изменений в организме, вызванных изменениями в диете и физических упражнениях, сказал Страндберг.
По словам доктора Аюша Висарии, клинического исследователя и начинающего преподавателя медицины в медицинской школе имени Рутгерса Роберта Вуда Джонсона в Нью-Джерси, это исследование важно, поскольку оно предоставляет доказательства взаимосвязи между потерей веса и сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью, которая была изучена недостаточно. Он не принимал участия в исследовании.
Хотя исследование отличается тем, что в нем используется большая выборка, существуют некоторые ограничения при применении результатов, отмечает Висария.
Исследование проводилось среди белых европейцев, что означает, что трудно обобщить результаты для разных групп населения, комментирует Страндберг.
«ИМТ сильно отличается у разных расовых и этнических групп», — отмечает Висария. А ИМТ, который определяет вес в пропорции к росту, не всегда является наиболее точным способом определения состава тела, добавил он. ИМТ по-прежнему широко используется, потому что его легко рассчитать, но он не зависит от пропорции костей или мышц человека, — говорит Висария.
«Существует так много переменных, которые могут влиять на то, как меняется состав тела человека, хотя, возможно, его вес меняется не так сильно», — напоминает Висария.
Другие исследования показывают, что распределение жира имеет большое значение — жир вокруг органов человека может быть тем, что действительно повышает риск развития заболеваний, сказал он.
Изменения образа жизни, такие как здоровое питание и больше физических упражнений, считаются важными факторами снижения риска.
Исследование было наблюдательным, а это означает, что полученные данные могут показать взаимосвязь между потерей веса и снижением риска хронических заболеваний и смертности, но исследователи не могут с уверенностью сказать, что потеря веса была фактором, который снизил риск, комментирует Висария.
Хотя исследователи учли другие факторы, которые могли повлиять на риск, такие как возраст, они не учли особенности образа жизни, такие как диета и физическая активность, добавил он. Эти изменения могут быть причиной снижения риска хронических заболеваний, как и сама потеря веса, говорит Висария.
Страндберг отметил, что как снижение веса, так и изменения в поведении, которые за этим стоят, часто связаны с улучшением здоровья.
Снижение веса помогает при таких заболеваниях, как остеоартрит, обструктивное апноэ во сне и ожирение печени, в то время как изменения в диете и физические упражнения, как было показано, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, добавил он.
Образ жизни всегда важен, когда речь заходит о хорошем здоровье, а это означает, что вы должны продолжать стремиться к здоровому питанию и хорошей физической активности, даже если вы принимаете лекарства для похудения, говорит Висария.
Средиземноморская диета, в которой основное внимание уделяется фруктам, овощам, злакам, оливковому маслу, орехам и семечкам, неизменно считается лучшей диетой для поддержания хорошего самочувствия и профилактики заболеваний.
Исследования показывают, что такой способ питания может улучшить плотность костной ткани в пожилом возрасте, предотвратить некоторые виды рака и снизить риск сердечных заболеваний.
Что касается физической активности, Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150 минут в неделю заниматься аэробикой средней интенсивности или 75 минут аэробикой высокой интенсивности, а также заниматься упражнениями для укрепления мышц не реже двух раз в неделю.
Однако, по словам Страндберга, ожирение — это не просто проблема, с которой приходится сталкиваться отдельным людям, это также структурная проблема.
Здоровая пища и возможности для физической активности должны стать более доступными в современном обществе, чтобы помочь снизить воздействие ожирения на здоровье, добавил он.