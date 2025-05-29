В Новосибирске с 1 июня откроются три городских пляжа

По прогнозам синоптиков, с 1 по 3 июня в городе ожидается теплая погода с температурой до +27 °C, что создаст благоприятные условия для отдыха на берегу. Однако уже с середины недели возможны дожди, поэтому выходные могут стать лучшим временем для открытия пляжного сезона.