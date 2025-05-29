Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске с 1 июня откроются три городских пляжа

В Новосибирске определили сроки начала работы трех городских пляжей, расположенных в Советском, Кировском и Ленинском районах.

На еженедельном заседании мэрии было объявлено, что пляжный сезон стартует с 1 июня. Глава департамента по делам ГО и ЧС Сергей Куценко сообщил, что с этого дня жители и гости города смогут посещать три официальных пляжа.

Мэр Михаил Кудрявцев отметил, что прибрежные зоны подготовлены к приему отдыхающих: проведены проверки безопасности, обновлено оборудование и очищена территория. Однако он уточнил, что не все спасательные посты полностью укомплектованы.

По прогнозам синоптиков, с 1 по 3 июня в городе ожидается теплая погода с температурой до +27 °C, что создаст благоприятные условия для отдыха на берегу. Однако уже с середины недели возможны дожди, поэтому выходные могут стать лучшим временем для открытия пляжного сезона.