В Новосибирске с 1 июня откроются три городских пляжа

На еженедельном заседании мэрии было объявлено, что пляжный сезон стартует с 1 июня. Глава департамента по делам ГО и ЧС Сергей Куценко сообщил, что с этого дня жители и гости города смогут посещать три официальных пляжа.
Мэр Михаил Кудрявцев отметил, что прибрежные зоны подготовлены к приему отдыхающих: проведены проверки безопасности, обновлено оборудование и очищена территория. Однако он уточнил, что не все спасательные посты полностью укомплектованы.
По прогнозам синоптиков, с 1 по 3 июня в городе ожидается теплая погода с температурой до +27 °C, что создаст благоприятные условия для отдыха на берегу. Однако уже с середины недели возможны дожди, поэтому выходные могут стать лучшим временем для открытия пляжного сезона.