Найден переживший страшный взрыв батискафа «Титан» удивительный предмет

Береговая охрана США обнаружила чудом уцелевшую чернильную ручку вместе с другими предметами, когда разбирала останки злополучного подводного аппарата Titan печально знаменитой компании OceanGate.
В недавнем видеоролике сотрудник береговой охраны США подробно описал кропотливый процесс извлечения обломков «Титана», показав, как ручка, принадлежащая погибшему при катастрофе генеральному директору компании OceanGate Стоктону Рашу, была обнаружена среди затопленных обломков глубоководной трагедии.
Помимо ручки, следователи обнаружили различные предметы, в том числе визитные карточки, наклейки на тему «Титаника», остатки одежды и человеческие останки. Найденные артефакты были занесены в каталог Отделом морских расследований береговой охраны, отмечает Daily Mail.
Подводный аппарат «Титан», судно из углеродного волокна и титана, предназначенное для того, чтобы посетители могли увидеть крушение «Титаника» на глубине почти 3800 метров под поверхностью, потерпел катастрофическое крушение во время спуска в июне 2023 года, в результате чего погибли все пять человек, находившихся на борту, напоминает Daily Mail.
В видеоролике, опубликованном в социальных сетях компанией Discovery, сотрудник береговой охраны США рассказал о процессе сортировки останков, объяснив, что «торцевая крышка» взорвавшегося изнутри «Титана» все еще цела.
«Давайте будем считать, что торцевая крышка представляет собой чашу для смешивания», — объяснил представитель береговой охраны. «Предметы, которые в то время находились внутри “Титана”, теперь помещаются внутрь торцевой крышки».
После того как из аппарата была откачана вся вода, чиновники смогли просеять «похожие на ил» остатки, которые включали углеродное волокно, стекловолокно, электронные детали, и обнаружили все еще неповрежденный рукав костюма Стоктона Раша, пишет Daily Mail.
«Мы все как бы взялись за руки и отделили то, что можно было считать человеческими останками, от других обломков», — сказал чиновник. «Когда мы разбирали это, то поняли, что это была одежда мистера Раша».
Чиновник объяснил, что одежда пилота «Титана» была найдена «забитой песком изнутри».
«Уцелел только кусочек его рукава, не весь костюм, а только это. Внутри рукава была чернильная ручка, визитные карточки и наклейки с “Титаника”, и больше ничего, кроме этого», — говорит источник.
То, что какой-либо предмет сохранился в таких условиях, было неожиданностью, но сохранность чернильной ручки ошеломила исследователей.
«Все эти предметы, даже ручка, были целы. Они не были сломаны. Все эти обломки, все эти вещи разлетелись вдребезги, но его ручка осталась цела», — сказал представитель береговой охраны.
Как напоминает Daily Mail, Стоктон Раш был сторонником инноваций в глубоководных исследованиях и был одной из основных движущих сил, стоявших за созданием «Титана» и его использованием в туристических целях.
Отдел морских расследований береговой охраны США продолжает изучать найденные обломки.