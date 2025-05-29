Найден переживший страшный взрыв батискафа «Титан» удивительный предмет

Подводный аппарат «Титан», судно из углеродного волокна и титана, предназначенное для того, чтобы посетители могли увидеть крушение «Титаника» на глубине почти 3800 метров под поверхностью, потерпел катастрофическое крушение во время спуска в июне 2023 года, в результате чего погибли все пять человек, находившихся на борту, напоминает Daily Mail.