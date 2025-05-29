Экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джош Клингхоффер избежал срока за убийство

По информации источника, 45-летний музыкант предстал перед судом в Альгамбре штата Калифорния. Он не стал возражать по делу о непредумышленном убийстве в результате ДТП без грубой халатности. Его приговорили к году условного срока и 60 дням общественных работ. Помимо того, гитарист должен пройти курсы безопасности для водителей и выплатить компенсацию, размер которой будет определен позднее.