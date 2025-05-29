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Экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джош Клингхоффер избежал срока за убийство

Музыкант Джош Клингхоффер признал свою вину в непредумышленном убийстве из-за ДТП.

Экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джош Клингхоффер смог избежать срока по обвинению в непредумышленном убийстве Израэля Санчеса в 2024 году. Об этом сообщает издание People.

По информации источника, 45-летний музыкант предстал перед судом в Альгамбре штата Калифорния. Он не стал возражать по делу о непредумышленном убийстве в результате ДТП без грубой халатности. Его приговорили к году условного срока и 60 дням общественных работ. Помимо того, гитарист должен пройти курсы безопасности для водителей и выплатить компенсацию, размер которой будет определен позднее.

После признания Клингхоффером своей вины прокурор зачитал заявление и предостерег музыканта от вождения в состоянии рассеянности.

«Если вы продолжите вести машину в состоянии рассеянности, и в результате вашего вождения кто-то погибнет, вам может быть предъявлено обвинение в убийстве», — сказал прокурор, а Клингхоффер согласился с ним.

Между тем, в суд подали на актера Кевина Костнера и продюсеров вестерна «Горизонты: Часть 2». В иске каскадера Девин Ла Белла обвиняет их в сексуальной дискриминации и домогательствах, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на иск.