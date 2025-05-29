GWM: из Китая в Россию стали поставлять подержанные автомобили без пробега

Причиной такого явления эксперт назвал рекордное производство машин в Китае, где по итогам 2024 года оно выросло до 31 млн единиц, при этом произошло снижение рентабельности. Авто попадают в статистику продаж, однако не покидают склада, а продавцы подержанных машин могут воспользоваться госпрограммой субсидирования и дать скидку на практически новый автомобиль.