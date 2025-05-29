GWM: из Китая в Россию стали поставлять подержанные автомобили без пробега

Китай стал поставлять в Россию подержанные машины без пробега или проехавшие считанные километры. Об этом председатель совета директоров Great Wall Motors (GWM) Вэй Цзяньцзюнь, слова которого приводит газета «Известия».
По его словам, на данный момент специализирующиеся на продаже б/у автомобилей на китайских платформах DoCar, Guazi и Xianyu зарегистрировали три-четыре тысячи торговцев, предлагающих «странные» поддержанные, но практически новые авто. Отмечается, что компании намеренно создают иллюзию высоких продаж.
Причиной такого явления эксперт назвал рекордное производство машин в Китае, где по итогам 2024 года оно выросло до 31 млн единиц, при этом произошло снижение рентабельности. Авто попадают в статистику продаж, однако не покидают склада, а продавцы подержанных машин могут воспользоваться госпрограммой субсидирования и дать скидку на практически новый автомобиль.
Рост конкуренции в Китае вынуждает дилеров отправлять машины за границу «параллельным экспортом» дополнительно получая налоговую скидку на подержанные авто и избегая внутренних налоговых расходов. В КНР уже появились сотни специализирующихся на подобных поставках компаний.
Как писал ранее сайт KP.RU, вторичный рынок Китая привлекателен для покупателей благодаря бережному отношению местных водителей к своим автомобилям, хорошим дорогам и мягкому климату.