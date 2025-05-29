Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне

Отмечается, что участники СВО смогут воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке, если размер долга не превышает 1 миллион рублей, отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и есть исполнительный документ, выданный не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве, который предъявлялся к исполнению и требования по которому не исполнены или исполнены частично.