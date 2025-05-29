Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В июне вступает в силу комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками, а также закон о защите граждан от недобросовестных предпринимателей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками: банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные мессенджеры; сообщения с кодами доступа для “Госуслуг” не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Всё это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережёт их от финансовых потерь», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам председателя Госдумы, с 27 июня также заработает закон о защите граждан от недобросовестных предпринимателей, ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением, а значит, такие представители бизнеса не смогут уклониться от проверок своих товаров и условий производства.
Он отметил, что с 23 мая уже вступило в силу два закона, направленных на поддержку участников СВО и их семей.
«В частности, речь идёт о льготах при поступлении в вузы детей участников боевых действий. Всего с 2022 года принято 130 законов, направленных на помощь защитникам нашей страны и их близким», — подчеркнул Володин.
Также с 23 мая вступил в силу закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства для участников СВО.
Отмечается, что участники СВО смогут воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке, если размер долга не превышает 1 миллион рублей, отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и есть исполнительный документ, выданный не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве, который предъявлялся к исполнению и требования по которому не исполнены или исполнены частично.
Сообщается, что с 27 июня вступает в силу закон об обеспечении технологического суверенитета России, в нем обозначены цели технологической политики, задачи и инструменты, целями этой политики являются обеспечение технологического суверенитета России, конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания, а формируют технологическую политику президент России, Федеральное собрание РФ, правительство, Банк России, РАН, исполнительные органы субъектов.
Также с 3 июня вступают в силу меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса.
«Упрощается процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр субъектов МСП-получателей поддержки. Закон также позволит субъектам МСП в моногородах и особых экономических зонах получить новую помощь от государства, например льготные кредиты», — говорится в публикации.