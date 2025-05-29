Гастроэнтеролог назвала три щадящие диеты для похудения к лету

Похудение на экспресс-диетах может быть опасно для здоровья, поскольку на них зачастую не уменьшается количество жира, а уходит важный для организма белок. Как сбросить лишний вес и не навредить своему здоровью в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.