Гастроэнтеролог назвала три щадящие диеты для похудения к лету

Экспресс-диеты набирают популярность в России.
Похудение на экспресс-диетах может быть опасно для здоровья, поскольку на них зачастую не уменьшается количество жира, а уходит важный для организма белок. Как сбросить лишний вес и не навредить своему здоровью в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, клинический нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.
SCD-диета.
В SCD-диету (специфическая углеводная диета — примечание URA.RU) вход постепенный. В это время необходимо максимально ограничить продукты, которые богаты метионином, например, красное мясо, выдержанные сыры. «Также SСD-диета ограничивает в своем составе другие белковые продукты, особенно животные белки, но включает небольшое количество растительного белка», — отметила Жаровская. Во время такой диеты запускаются процессы омоложения организма.
Детокс-протокол.
«Человек увеличивает в своём рационе растительную пищу: некрахмалистые овощи, зелень, несладкие фрукты. Можно делать различные виды смузи, но с оговоркой — не фруктовые, а фруктово-овощные», — рассказала врач-диетолог. Во время этой диеты допускается небольшое количество бобовых и использование оливкового масла.
Высокобелковая диета.
Высокобелковая диета подразумевает включение в свой рацион большое количество белка и максимальное ограничение углеводов. «Где-то примерно от недели до двух на таком рационе будет происходить очень быстрое снижение массы тела», — отметила Жаровская.
Диетолог также рассказала, что на быстрых диетах нужно с осторожностью заниматься физическими нагрузками. Самое идеальное в этом случае применять йогу, прыжковые техники или пилатес.