Родители зафиксировали более сотни нарушений на ЕГЭ

«Общее количество нарушений, зафиксированных родителями, составило 115», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На первых экзаменах в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников. Их участие направлено на общественный контроль за соблюдением прав учеников и корректностью процедуры экзамена.