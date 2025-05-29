Родители зафиксировали более сотни нарушений на ЕГЭ

На первых экзаменах присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников.
Родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений в ходе первых экзаменов, стартовавших 23 мая. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
«Общее количество нарушений, зафиксированных родителями, составило 115», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На первых экзаменах в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников. Их участие направлено на общественный контроль за соблюдением прав учеников и корректностью процедуры экзамена.
Ранее сообщалось, что в Москве 18-летнему ученику школы, находящимся под домашним арестом, будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ в текущем году. Формат прохождения экзамена устанавливается.