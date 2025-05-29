В Омске появятся два больших склада для металлоизделий

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на строительство по улице Губкина двух складов для металлоизделий. Как сообщили в мэрии, оба здания будут одноэтажными. Одно — площадью 573 кв. м, второе — 504 кв. м. Есть и жесткое условие: срок действия разрешения на строительство выдан всего на 9 месяцев — до февраля 2026 года.
Ранее, 27 мая, администрация Омска уже сообщала о вводе в эксплуатацию подобного объекта неназванным предпринимателем — склада металлоизделий площадью 1 436,4 кв. м., расположенного также на проспекте Губкина. Имеется ли связь между выполненным и запланированным строительством, в мэрии не уточнили.