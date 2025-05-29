У российского подростка на шее нашли жуткую опухоль с червями

В Саратове у подростка нашли жуткую опухоль с ленточными червями. Об этом рассказали в пресс-службе областной детской клинической больницы.
Изначально подросток обратился к медикам с жалобами на образование в области шеи. Обследование показало, что «опухоль» на самом деле является эхинококковой кистой, заполненной ленточными червями.
Как пояснила детский хирург Екатерина Крюкова, эхинококкоз — не редкость, в ее отделении ежегодно проходят лечение 10−15 пациентов с этим заболеванием. Однако локализация кисты в области шеи — достаточно редкое явление, так как обычно эхинококковая киста образуется в печени или лёгких. Зачастую заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается случайно.
Врачи провели операцию по удалению кисты из области шеи юноши. После курса восстановления и медикаментозного лечения пациенту предстоит ещё одна операция по удалению аналогичных кист, обнаруженных во внутренних органах.
Читайте также: «Российские рыбаки поймали “Чужого”, поставив в замешательство ихтиологов».