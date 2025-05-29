У российского подростка на шее нашли жуткую опухоль с червями

Как пояснила детский хирург Екатерина Крюкова, эхинококкоз — не редкость, в ее отделении ежегодно проходят лечение 10−15 пациентов с этим заболеванием. Однако локализация кисты в области шеи — достаточно редкое явление, так как обычно эхинококковая киста образуется в печени или лёгких. Зачастую заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается случайно.