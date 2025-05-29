ФБР расследует сокрытие создания Covid-19 из-за появления нового штамма

«Мы обрабатываем сообщения о появлении нового штамма Covid, я хочу, чтобы вы знали, что мы активно расследуем сокрытие происхождения вируса Covid, а также связанные с этим вопросы, требующие нашего внимания», — приводятся слова Бонджино в публикации.