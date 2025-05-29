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ФБР расследует сокрытие создания Covid-19 из-за появления нового штамма

Расследование поручено региональным отделениям ФБР.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители США занялись расследованием дела о сокрытии информации о происхождении Covid-19 на фоне выявления нового штамма NB.1.8.1 в нескольких американских штатах, пишет Fox News со ссылкой на заместителя директора ФБР Дэна Бонджино.

«Мы обрабатываем сообщения о появлении нового штамма Covid, я хочу, чтобы вы знали, что мы активно расследуем сокрытие происхождения вируса Covid, а также связанные с этим вопросы, требующие нашего внимания», — приводятся слова Бонджино в публикации.

Он добавил, что «американский народ должен знать правду».

По словам Бонджино, расследование поручено нескольким региональным отделениям ФБР. Однако чиновник не назвал конкретных подозреваемых.

По данным издания, в США зафиксирован новый штамм Covid-19 — NB.1.8.1. Американский Минздрав не признал его опасным, подчеркивается в материале.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил беспокойство из-за нового всплеска коронавируса в Азии.