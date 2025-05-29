«Из-за заморозков потеряли 30 тысяч тонн яблок». Власти сказали, что будет с урожаем яблок в Беларуси

Стало известно, что из-за заморозков весной 2025-го Брестчина потеряла не менее 30% от будущего урожая яблок. Об этом председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сказал в эфире «Беларусь 1».
Глава Брестчины заметил, что в прошлом году в области вырастили 120 тысяч тонн яблок. Но нынешние весенние заморозки принесут потерю примерно 30% будущего урожая.
— Потеряли мы 30 процентов — останется 90 тысяч тонн. Этого достаточно, чтобы прокормить нашу республику, — уверен чиновник.
При этом глава Брестчины заметил, что уже сейчас торговым сетям следует взять на себя обязательства. И так как у фермеров стоит задача эффективно реализовать продукцию, а спрос постоянен, то многие контракты заключаются заранее, особенно с российской стороной.
— Многие губернаторы, приезжая в Брестскую область, готовы заключать и финансировать контракты заранее, чтобы осенью гарантированно получить нужную продукцию, — констатировал Пархомчик.
Еще власти сказали, что торговые сети Беларуси должны вносить предоплату за овощи и фрукты.
Также глава Администрации президента Крутой проанонсировал встречу Лукашенко и Путина через месяц.
А еще ученые оценили масштаб гибели посевов в Беларуси из-за заморозков весной 2025 года.
Кстати, синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».