ПВО за ночь сбила 48 беспилотников над Россией

«Нам страшно повезло, потому что мы очень близко [к окну] спим, но из-за того, что была хорошая штора, стекло фактически целиком сразу в нее влетело, то есть одна маленькая царапина у сына, он со мной спал По касательной прошло. Самое большое повреждение — в эркере в гостиной», — рассказала жительница пострадавшей квартиры.