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ПВО за ночь сбила 48 беспилотников над Россией

Ночью беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать объекты на территории России. Дежурные средства ПВО сбили 48 украинских аппаратов, три из которых — в столичном регионе. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки повреждения получило здание на проспекте Вернадского. К месту происшествия прибыли экстренные службы, они оцепили территорию. Что известно об ударе БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Ночью беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать объекты на территории России. Дежурные средства ПВО сбили 48 украинских аппаратов, три из которых — в столичном регионе. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки повреждения получило здание на проспекте Вернадского. К месту происшествия прибыли экстренные службы, они оцепили территорию. Что известно об ударе БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщили в Минобороны, с восьми вечера среды средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников. Больше всего, 30 аппаратов, сбили в Белгородской области, по четыре — в Крыму, Орловской и Рязанской областях, два в Брянской и один в Тамбовской.

Налет на столицу.

В московском регионе уничтожили три БПЛА. О налете украинских дронов ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Спустя несколько минут Собянин уточнил: в результате атаки повреждения получило здание на проспекте Вернадского.

«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», — уточнил мэр.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что территорию у поврежденного дома на проспекте Вернадского оцепили. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В результате атаки повреждения получил фасад здания на уровне нескольких этажей. В некоторых квартирах разбились стекла. Жителей одной из квартир от обломков БПЛА спасли плотные шторы, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, люди отделались испугом и получили легкие царапины. Обломки беспилотника, уточнили журналисты, задели здание ЖК «Миракс Парк».

«Нам страшно повезло, потому что мы очень близко [к окну] спим, но из-за того, что была хорошая штора, стекло фактически целиком сразу в нее влетело, то есть одна маленькая царапина у сына, он со мной спал По касательной прошло. Самое большое повреждение — в эркере в гостиной», — рассказала жительница пострадавшей квартиры.

Источники SHOT отметили, что атаковавшие Москву и другие российские регионы беспилотники запускали из Киевской и Черниговской областей. Аппараты были оснащены натовскими боеприпасами, начиненными поражающими элементами. По предварительной информации, речь идет о минометных снарядах, а на месте ЧП есть неразорвавшиеся боеприпасы.

Подмосковье под ударом.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, обломки БПЛА в результате отражения атаки попали на крышу пятиэтажки в Одинцове. На землю рухнули элементы ливневок, на место ЧП прибыли экстренные службы.

Позже стало известно, что дрон угодил в здание на улице Чистяковой. Двигатель БПЛА рухнул на лобовое стекло автомобиля — а после повредил другую машину.

~Около двух часов ночи стало известно об ограничении работы аэропорта Внуково~.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — объяснили решение в Росавиации.

В 03:10 ведомство сообщило об отмене ограничений, воздушная гавань вернулась в прежний режим работы.