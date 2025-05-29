На севере Иркутской области введут особый противопожарный режим с 31 мая

На время действия режима запрещается ходить в лес с третьего и выше классов пожарной опасности. Нельзя разводить костры и жечь траву, а также готовить еду на открытом огне. Охотникам тоже придется повременить с выходом в лесные угодья. Кроме этого, был усилен надзор за объектами инфраструктуры и созданы стационарные посты. При сильном ветре возможны превентивные отключения света.