На севере Иркутской области введут особый противопожарный режим с 31 мая

На севере Иркутской области вводится особый противопожарный режим с 31 мая. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, он продлится по 30 июня 2025 года в 11 районах: Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Усть-Илимском.
— Постановление об этом подписал председатель правительства региона Константин Зайцев. В документе говорится, что особый противопожарный режим установлен в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области, — пояснили в правительстве.
На время действия режима запрещается ходить в лес с третьего и выше классов пожарной опасности. Нельзя разводить костры и жечь траву, а также готовить еду на открытом огне. Охотникам тоже придется повременить с выходом в лесные угодья. Кроме этого, был усилен надзор за объектами инфраструктуры и созданы стационарные посты. При сильном ветре возможны превентивные отключения света.