Через Воронеж поедет новый поезд из Москвы в Новороссийск

С июня 2025 года на ЮВЖД начнет курсировать дополнительный пассажирский поезд № 249/250 Москва-Новороссийск, который будет останавливаться в Воронеже, Лисках и Россоши. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Новый поезд будет отправляться из Москвы с 1 июня по 29 июля по нечетным числам (кроме 5, 13, 21, 29 июня и 7, 15, 23 июля), а обратно из Новороссийска — со 2 июня по 30 июля по четным числам (кроме 6, 14, 22, 30 июня и 8, 16, 24 июля).
Отправляться из Москвы поезд будет в 11.00. Во время пути поезд делает три остановки в Воронежской области. Первую на вокзале Воронежа «Придача» в 18:37 на пять минут; вторую — в Лисках в 19:52 на десять минут; третью — в Россоши в 21:38 на 16 минут. В Новороссийск поезд будет прибывать на следующий день в 13:02.
Обратно из Новороссийска поезд будет выезжать в 16:55. В Россошь он прибудет на следующий день в 7:37 и там будет стоять 15 минут, затем доберется до Лисок в 9:18 (стоянка четыре минуты) и, наконец, на воронежскую платформу «Придача» в 10:28 (остановка также четыре минуты). На Казанский вокзал Москвы поезд будет прибывать в 19:10.
Билеты уже можно купить в кассах и на официальном сайте «РЖД».