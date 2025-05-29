Через Воронеж поедет новый поезд из Москвы в Новороссийск

Обратно из Новороссийска поезд будет выезжать в 16:55. В Россошь он прибудет на следующий день в 7:37 и там будет стоять 15 минут, затем доберется до Лисок в 9:18 (стоянка четыре минуты) и, наконец, на воронежскую платформу «Придача» в 10:28 (остановка также четыре минуты). На Казанский вокзал Москвы поезд будет прибывать в 19:10.