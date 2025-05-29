Миронов предложил Путину учредить премию для фронтовых журналистов

Депутат отметил, что деятельность военных корреспондентов связана с повышенным риском и требует личного мужества. Военкоры часто работают в условиях, угрожающих их жизни, проявляя готовность к самопожертвованию ради информирования граждан и защиты интересов страны. Учреждение государственной премии станет важной мерой поддержки для военных журналистов. Это позволит официально признать их вклад в укрепление патриотического сознания, защиту исторической правды и противодействие фальсификации фактов о действиях России.