Миронов предложил Путину учредить премию для фронтовых журналистов

Миронов подчеркнул, что военкоры играют ключевую роль в обеспечении информационного суверенитета России.
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов. Миронов считает, что новая награда должна носить имя Александра Твардовского — советского поэта и фронтового журналиста.
«Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов», — говорится в документе, попавшем в распоряжение ТАСС. В своем письме Миронов подчеркнул, что военные корреспонденты, работающие в зоне специальной военной операции (СВО), играют ключевую роль в обеспечении информационного суверенитета России.
Депутат отметил, что деятельность военных корреспондентов связана с повышенным риском и требует личного мужества. Военкоры часто работают в условиях, угрожающих их жизни, проявляя готовность к самопожертвованию ради информирования граждан и защиты интересов страны. Учреждение государственной премии станет важной мерой поддержки для военных журналистов. Это позволит официально признать их вклад в укрепление патриотического сознания, защиту исторической правды и противодействие фальсификации фактов о действиях России.