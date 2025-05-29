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Через Челябинскую область не пропустили 38 тонн казахстанского лука

Через Челябинскую область не пропустили 38 тонн казахстанского лука из-за нечитаемого QR-кода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

Все произошло на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бугристое» (Троицкий район).

Две партии общим весом 38 тонн репчатого лука следовали из Казахстана получателям Челябинской и Свердловской областям.

«При документарном контроле обнаружен нечитаемый QR-код, вследствие чего фитосанитарные сертификаты на перевозимую продукцию были признаны недействительными», — прокомментировали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На основании этого продукция не допущена к ввозу и возвращена на территорию сопредельного государства.