Через Челябинскую область не пропустили 38 тонн казахстанского лука

Все произошло на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бугристое» (Троицкий район).
Две партии общим весом 38 тонн репчатого лука следовали из Казахстана получателям Челябинской и Свердловской областям.
«При документарном контроле обнаружен нечитаемый QR-код, вследствие чего фитосанитарные сертификаты на перевозимую продукцию были признаны недействительными», — прокомментировали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
На основании этого продукция не допущена к ввозу и возвращена на территорию сопредельного государства.