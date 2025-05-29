В Перми у школы № 82 заметили пожарные машины

Сегодня, 29 мая, в Перми возле школы № 82 на улице Суздальской заметили пожарные машины. Об этом сообщили очевидцы в одном из пермских телеграм-каналах.
По словам пермяков, у здания школы находятся сразу несколько спецавтомобилей.
В МЧС жителей Перми успокоили и объяснили, что повода для беспокойства нет — в учебном заведении проходят плановые учения по пожарной безопасности.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае с 28 мая по 1 июня временно запрещено посещение лесов в районах Чайковского и Куединского лесничеств. Ограничения введены из-за высокого риска возникновения пожаров — в регионе установлен 4 класс пожарной опасности.