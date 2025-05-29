Проезд по Парижской Коммуны от пр. Мира до ул. Ленина полностью перекроют

Временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут действовать на участках по ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до здания по ул. Парижской Коммуны, 25, и от пр. Мира до здания по ул. Парижской Коммуны, 25. То есть, поворачивать с пр. Мира или с ул. Ленина на ул. Парижской коммуны будет можно только тем, кто живет или работает в зданиях, расположенных на перекрытом участке.