Проезд по Парижской Коммуны от пр. Мира до ул. Ленина полностью перекроют

Это связано с ремонтом тепловых сетей. Сквозной проезд будет невозможен от пр. Мира до ул. Ленина. Объезжать перекрытый участок можно по параллельным улицам исторического центра.
Временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут действовать на участках по ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до здания по ул. Парижской Коммуны, 25, и от пр. Мира до здания по ул. Парижской Коммуны, 25. То есть, поворачивать с пр. Мира или с ул. Ленина на ул. Парижской коммуны будет можно только тем, кто живет или работает в зданиях, расположенных на перекрытом участке.
Также для безопасности остановка и стоянка транспорта будут запрещены по ул. Парижской Коммуны в районе здания по ул. Ленина, 35, и в районе дома по ул. Парижской Коммуны, 30/29.
Ограничения будут действовать до 23:00 17 июня.