Красноярск отметит День города с Пелагеей и без салюта

В мэрии города представили программу празднования Дня города, который пройдет с 6 по 8 июня. В этом году Красноярск отмечает 397-летие.
Праздничные мероприятия будут проходить в течение трех дней, включая крупные концерты на Караульной горе и в Татышев-парке. Также запланированы локации «Ярких БЕРЕГОВ» на набережных.
Главной звездой праздника станет Пелагея, которая выступит 8 июня в 21:00 на площадке в западной части Татышев-парка.
Подробности о расписании мероприятий можно найти на сайте мэрии.
Обратите внимание, что в этом году запуск салюта не предусмотрен.
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