После стольких проб: фанаты «Гарри Поттера» в восторге от зубов новой Гермионы

— На официальном фото ребята сидят в траве, и не понять, соответствуют ли они по росту книжному описанию. Но это же кино — по всем книжным параметрам не подгонишь. Похоже, при выборе Гермионы сказалась западная повестка о разнообразии — девочку взяли с цветом кожи латиноамериканки. Но основная часть фандома довольна. А вот если бы Гермиона была афроамериканкой, тогда был бы бунт. И дело не в расизме поттероманов, как некоторые недалекие думают, а в том, что это точно было бы отступлением от канона, как в случае со Снейпом. В любом случае надеюсь, что ребята все одаренные как актеры, ведь там было какое-то сумасшедшее количество детей на пробах, — заключил Александр Головин.