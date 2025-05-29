После стольких проб: фанаты «Гарри Поттера» в восторге от зубов новой Гермионы

Фанаты «Гарри Поттера», которых шокировал выбор создателей будущего сериала по книгам Роулинг темнокожего актера на роль Северуса Снегга, выдохнули с облегчением. Они в восторге от больших зубов новой Гермионы, что соответствует описанию внешности героини в книгах, а актера, который воплотит на экране Рона, называют главным крашем предстоящего проекта. 27 мая HBO объявил: новые Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер — Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. О реакции фан-сообщества и о том, как герои «Гарри Поттера» описаны в книгах, — в материале «Известий».
Добро пожаловать в Хогвартс!
Новости о том, что по вселенной «Гарри Поттера» снимут сериал, появились еще в начале 2021 года. Тогда о разработке проекта сообщил The Hollywood Reporter. Спустя два года стриминг Max опубликовал первый тизер на знакомую поттероманам музыку Джона Уильямса, которая даже после стольких лет магическим образом действует на поклонников франшизы, вызывая мурашки и почти непреодолимое желание в тысячный раз пересмотреть все восемь фильмов.
Взяться за производство сериала было решением смелым и рискованным. Поколения фанатов «Гарри Поттера», выросшие на первой и пока единственной киноадаптации, относятся к классике и вообще к миру, созданному писательницей Джоан Роулинг, особенно трепетно. Поэтому сделать ремейк — это в каком-то смысле покуситься на святое. Главный страх был связан с тем, что до сих пор невозможно было представить в роли Гарри не Дэниэла Рэдклиффа, в роли Рона — не Руперта Гринта, в роли Гермионы — не Эмму Уотсон.
Опасения фанатов на этот счет усилились, когда стало известно, что Северуса Снегга (в оригинале — Снейпа) в сериале сыграет темнокожий актер Паапа Эссьеду, известный по сериалам «Черное зеркало» и «Я могу уничтожить тебя». Решение вызвало шквал хейта. По словам главного администратора крупнейшей группы по «Гарри Поттеру» во «ВКонтакте» (745 тыс. подписчиков) Александра Головина, сообщество восприняло выбор очень критично.
— Не из-за расизма, а из-за того, что в сказку привносят западную повестку. Снейп афроамериканец — это конкретное отступление от канона. И, как у нас в сообществе шутят, — картинка угнетения Снейпа четверкой «белых» друзей («Мародеры» — Джеймс Поттер, Римус Люпин, Сириус Блэк и Питер Петтигрю) в школьные годы заиграет как раз таки расистскими красками. Чтобы выкрутиться из этой ловушки, НВО, скорее всего, придется добавлять афроамериканца и в команду мародеров, — предполагает Александр Головин в беседе с «Известиями».
На страницах «Тайной комнаты» Снегг — худой человек с желтоватой кожей, крючковатым носом и сальными черными волосами до плеч. А в «Дарах смерти» описано мраморно-белое лицо профессора. В этом смысле Алан Рикман, которого не стало в 2016 году, был идеальным воплощением в киноадаптации, и сравнения были неизбежны.
«Так извратили память об Алане Рикмане», «авторам плевать на канон», «я всё еще надеюсь, что это пиар-ход», «из всех вариантов, где можно было сделать персонажа чёрным, они выбрали самый нелепый», — гласят самые безобидные комментарии в соцсетях.
Золотое трио.
Исполнителей главных ролей выбрали из 30 тыс. заявок. После скандала с темнокожим Снеггом новых Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер пользователи соцсетей приняли с облегчением и в большей степени позитивно. Хотя на своих официальных страницах создатели предусмотрительно закрыли комментарии под фото детей. Получила одобрение троица «новеньких» и от самой Джоан Роулинг — автора цикла книг про Хогвартс.
«Все трое великолепны, я не могу быть еще счастливее», — написала она на своей странице в X.
Роль Гарри Поттера получил Доминик Маклафлин. Пока в его фильмографии всего несколько проектов, которые должны выйти в 2025 году. Единственные претензии пользователей соцсетей в том, что актер слишком упитан для персонажа-сироты. В «Философском камне» Роулинг описывает Гарри как мальчика меньше и слабее сверстников, с худым лицом, острыми коленками, черными волосами и ярко-зелеными глазами.
Автор фотоДоминик Маклафлин и Дэниел Рэдклифф, исполнивший Гарри Поттера в фильмах про Гарри Поттера.
«Доминику нужно чуть похудеть, а то больше смахивает на Дадли», «Мальчик на роль Гарри слишком хорошо кормленный», «Слишком уж упитанный Гарри, тетя Петунья вряд ли его так хорошо кормила», — пишут в Сети.
Партия Рона Уизли — тощего и нескладного мальчика с лицом, усыпанным веснушками, — досталась дебютанту Аластеру Стауту. Его пользователи соцсетей называют милым и красавчиком.
«Кажется, в новом “Гарри Поттере” у меня будет краш Рон», — восхищается одна из участниц фан-сообщества в соцсетях.
Фото: HBO, 1924 PicturesАластер Стаут и Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли в фильмах про Гарри Поттера.
Больше всего внимания досталось Арабелле Стэнтон — юной актрисе, у которой уже был опыт на сцене лондонского театра Вест-Энд. Часть пользователей сочла ее слишком смуглой, но большинство обратило внимание на сходство с книжной героиней — девочкой с густыми каштановыми волосами, чьи передние зубы чуть крупнее, чем надо.
«Гермиона выглядит мило, и ее длинные зубы идеальны!», «Они правильно увидели Гермиону! Каштановые волосы, большие передние зубы!», «Гермиона действительно выглядит так, как ее описывают в книгах!», «За каноничные зубы — плюсик», — отзываются пользователи из России и других стран.
Фото: HBO, 1924 PicturesАрабелла Стэнтон и Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы в фильмах про Гарри Поттера.
По словам Александра Головина, в целом фан-сообщество хорошо восприняло новых Гарри, Рона и Гермиону.
— На официальном фото ребята сидят в траве, и не понять, соответствуют ли они по росту книжному описанию. Но это же кино — по всем книжным параметрам не подгонишь. Похоже, при выборе Гермионы сказалась западная повестка о разнообразии — девочку взяли с цветом кожи латиноамериканки. Но основная часть фандома довольна. А вот если бы Гермиона была афроамериканкой, тогда был бы бунт. И дело не в расизме поттероманов, как некоторые недалекие думают, а в том, что это точно было бы отступлением от канона, как в случае со Снейпом. В любом случае надеюсь, что ребята все одаренные как актеры, ведь там было какое-то сумасшедшее количество детей на пробах, — заключил Александр Головин.
Кто сыграет Малфоя и Волан-де-Морта.
Теперь, когда HBO обрел своих Гарри, Рона и Гермиону, главная интрига — кто станет новыми Драко Малфоем и Лордом Волан-де-Мортом. Том Фелтон, воплотивший в кинофраншизе первого — студента факультета «Слизерин» и идейного врага троицы друзей, по данным Daily Mail, вернется во вселенную «Гарри Поттера», но роль создатели новой адаптации ему отвели не экранную, а закулисную. Его преемник, согласно книгам, должен быть высоким и худощавым, иметь острый подбородок, светлые волосы, а кожу — бледную и тонкую. Подарком для поклонников будет, если «новенький» сможет так же выразительно произносить букву «п» в фамилии ненавистного ему Поттера.
Что касается главного антагониста истории, Тома Реддла, он же Волан-де-Морт, на уровне слухов в Сети обсуждалась кандидатура Киллиана Мерфи. Но эта информация подтверждения не нашла. Также пока не объявлено, кому выпадут партии приемной семьи Гарри, остальных многочисленных Уизли, Невилла Долгопупса и многих других персонажей, без которых сложно представить волшебный мир.
Известно, что директора школы Хогвартс, профессора Дамблдора, в сериале сыграет Джон Литгоу, лесника Хагрида — Ник Фрост, профессора Минерву Макгонагалл — Джанет Мактир, преподавателя Квиринуса Квиррелла — Люк Тэллон, хмурого завхоза Аргуса Филча — Пол Уайтхаус.
Ожидается, что съемки начнутся летом 2025 года. Дата премьеры пока неизвестна. Но очевидно, что проект станет самым большим событием своего сезона и, вероятно, сможет побить рейтинги стриминга по просмотрам (как минимум на старте) независимо от того, насколько удачным получится, потому что многомиллионная база поклонников «Гарри Поттера» по всему миру гарантированно примкнет к экрану после стольких лет. Всегда.