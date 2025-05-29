В Красноярске увеличили призы за самые красивые балконы и клумбы

В Красноярске 2 июня начинается конкурс «Самый благоустроенный район города». В мэрии рассказали, что с 2025 года размеры выигрышей за красивые балконы, клумбы, цветники и палисадники увеличились. Раньше за победу можно было получить до 60 тысяч рублей, а сейчас — до 100. Также появились и новые номинации: «Лучший председатель многоквартирного дома», «Лучший фасад частного дома» и «Озеленитель-новатор».