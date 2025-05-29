Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ожидаются ливни и ветер до 23 м/с

В Ростовской области ожидаются ливни, объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области с 11−13 часов и до конца суток 29 мая, а также днем 30, 31 мая и 1 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всех жителей региона просят быть осторожными. Во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия все же застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества нужно отключать технику. Просить о помощи необходимо по номерам «101» или «112».

Подпишись на нас в Telegram.