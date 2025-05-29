В Ростовской области ожидаются ливни и ветер до 23 м/с

Местами по Ростовской области с 11−13 часов и до конца суток 29 мая, а также днем 30, 31 мая и 1 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Всех жителей региона просят быть осторожными. Во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия все же застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества нужно отключать технику. Просить о помощи необходимо по номерам «101» или «112».
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