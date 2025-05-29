На пермской эспланаде будет работать большой фестивальный городок «Медвежонка 3»

Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» с 30 мая по 1 июня с 10.00 до 22.00 приглашает гостей всех возрастов в большой фестивальный городок на эспланаде. Творческое пространство воплотит самые смелые детские фантазии, а гости фестиваля станут участниками кинопутешествия.
В павильонах городка пермяки смогут создать собственный театральный перфоманс, приобрести опыт съемок в кино, примерить роль актера в мини-фильмах, посетить лекции, посвященные киноиндустрии, и пообщаться с актерами в формате фан-встреч.
Главным арт-объектом фестиваля станет зеленый самолет — главный атрибут путешествия Медвежонка.
На большой летней сцене в центре городка можно будет посмотреть фильмы золотой и новой коллекций Киностудии Горького, которая в этом году отмечает свое 110-летие.
Все три дня на сцене городка будут выступать детские творческие коллективы с танцами и песнями.
Открытие фестиваля состоится 30 мая в 15.00.