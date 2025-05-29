В Омске на оживленном перекрестке на Левом берегу изменится схема движения

С завтрашнего дня, 30 мая, изменится схема движения на оживленном левобережном перекрестке улиц Конева—70 лет Октября. Как сообщили в дептрансе мэрии, по новой схеме будет запрещен левый поворот для транспорта с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении микрорайона «Континент».
С первой полосы теперь будет разрешен только поворот направо на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. Со второй и третьей полос разрешается движение прямо на разрешающий сигнал основной секции светофора.
Как уточнили в департаменте транспорта, при необходимости дальнейшего проезда к микрорайону «Континент» после пересечения перекрестка через 120 метров следует выполнить разворот с последующим поворотом направо на улицу 70 лет Октября на разрешающий сигнал светофора.