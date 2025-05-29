В уходе за пропавшим в Прикамье 6-летним ребёнком поможет больничная няня

«Поскольку у врачей был запрос на профессиональный круглосуточный уход за ребёнком после пережитого, няня осталась поддерживать маму. И будет в больнице для подстраховки в любой момент, поскольку там есть и другие дети без родителей на сопровождении, в том числе за счёт бюджета», — сообщил Жебелев.