В уходе за пропавшим в Прикамье 6-летним ребёнком поможет больничная няня

Помощь в уходе за 6-летним ребёнком, который на три дня пропал в лесу в Пермском крае, окажет больничная няня.
Об этом сообщил соучредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев в своём телеграм-канале. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что родная мама 6-летнего мальчика, пропавшего в Кизеле, не могла находиться с ним из-за необходимости быть со вторым ребёнком. После этого благотворительная организация решила помочь и объявила сбор средств на больничную няню для ребёнка.
Утром 29 мая стало известно, что мать мальчика оставила второго ребёнка с родными и поехала в больницу к малышу. По словам Дмитрия Жебелева, несмотря на это, няня всё же будет оказывать помощь 6-летнему мальчику, которому после перенесённых событий нужен круглосуточный уход.
«Поскольку у врачей был запрос на профессиональный круглосуточный уход за ребёнком после пережитого, няня осталась поддерживать маму. И будет в больнице для подстраховки в любой момент, поскольку там есть и другие дети без родителей на сопровождении, в том числе за счёт бюджета», — сообщил Жебелев.
Материальную помощь на больничную няню также вызвались оказать местные бизнесмены. Если пожертвованные средства останутся, они будут направлены на аналогичную помощь детям, которые остались без родителей в больницах и не могут получить такой уход за счёт бюджета.