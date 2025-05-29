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В центре Минска правоохранители летом пересядут на необычный вид транспорта

В центральной части Минска сотрудники милиции пересядут летом на необычный вид транспорта. Об этом информируют в телеграм-канале «Милиция Минска».

Источник: Комсомольская правда

С этого года в центре столицы сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД будут нести службу на электроскутерах. Это повысит мобильность правоохранителей даже в условиях многолюдности и напряженного автомобильного трафика. Также такое решение даст возможность еще оперативнее помогать гражданам при возникновении необходимости.

Как отметили в «Милиции Минска», маршрут наряда организован так, чтобы можно было охватить главные точки притяжения жителей столицы и ее гостей, тем самым обеспечив для них безопасность. В других местах и зонах отдыха правоохранители продолжат для несения службы применять сегвеи и велосипеды. Кроме того, будет задействован конный патруль. Используются и квадрокоптеры.