В центре Минска правоохранители летом пересядут на необычный вид транспорта

Как отметили в «Милиции Минска», маршрут наряда организован так, чтобы можно было охватить главные точки притяжения жителей столицы и ее гостей, тем самым обеспечив для них безопасность. В других местах и зонах отдыха правоохранители продолжат для несения службы применять сегвеи и велосипеды. Кроме того, будет задействован конный патруль. Используются и квадрокоптеры.