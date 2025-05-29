Счетная палата Красноярского края провела проверку Академии биатлона

Отчет был представлен на заседании комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды краевого парламента.
Аудитор Счетной палаты края Татьяна Алёшина напомнила, что академия — один из пяти региональных центров по подготовке спортивных сборных команд. Она объединяет спортсменов, занимающихся летними и зимними видами спорта.
Аудиторы отметили, что в документах, которые регламентируют деятельность организации, найдены недочеты. Так, положение о закупках не содержит определение целесообразности и оценку обоснованности способа закупки. За отчетный период в академии чаще всего закупались лыжи и патроны. При этом, по мнению аудиторов, приобретенные в 2023 и 2024 годах товары не в полном объеме закрывали потребности организации.
Академия как координатор деятельности по спортивной подготовке — основной субъект, чьи усилия напрямую влияют на показатели развития в крае биатлона и пулевой стрельбы.
«В 2024 году наметились отдельные позитивные тенденции. В целом по краю ситуация по сравнению с уровнем 2019 года стабилизируется более быстрыми темпами», — подчеркнула аудитор Счетной палаты края Татьяна Алёшина.
По итогам проведенного мероприятия были подготовлены предложения правительству края, министерству и «Академии биатлона».
После доклада депутаты Алексей Кулеш, Виталий Дроздов, Ирина Иванова, Евгений Петренко обратили внимание на обеспеченность спортсменов биатлонными патронами. В министерстве спорта края пояснили: дело в том, что установленные нормы высокие, сборная команда использует меньше «расходников». Причем такая ситуация складывается и в других регионах. Чиновники заверили, ситуация под контролем, тренировки идут должным образом.
Председатель профильного комитета Александр Новиков предложил коллегам принять доклад к сведению.
«Пулевая стрельба — базовый вид спорта, одна из дисциплин спортивной стрельбы. Нужно работать над тем, чтобы у нас появлялись тиры в муниципальных образованиях, отмечу, это носит еще и военно-прикладной характер», — сказал Александр Новиков.