Счетная палата Красноярского края провела проверку Академии биатлона

Аудиторы отметили, что в документах, которые регламентируют деятельность организации, найдены недочеты. Так, положение о закупках не содержит определение целесообразности и оценку обоснованности способа закупки. За отчетный период в академии чаще всего закупались лыжи и патроны. При этом, по мнению аудиторов, приобретенные в 2023 и 2024 годах товары не в полном объеме закрывали потребности организации.