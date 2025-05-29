Мурманский вуз разработал систему обеспечения радиосвязи вдоль Севморпути

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Научный коллектив Мурманского арктического университета (МАУ) — опорного вуза Мурманской области — разработал систему обеспечения радиосвязи вдоль Северного морского пути и проводки судов ледового класса вплоть до Северного полюса. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки РФ.
«Научный коллектив преподавателей и студентов МАУ получил патент на “Широкополосную антенну” — простейшую, дешевую, инновационную логопериодическую антенну. В профессиональной радиосвязи патентованное устройство может применяться для использования в декаметровом диапазоне радиоволн для обеспечения радиосвязи вдоль Северного морского пути и проводки судов ледового класса вплоть до Северного полюса», — отметили в Минобрнауки.
Ученые изобрели антенну, которая проста в эксплуатации и производстве. Для нее требуется только провод и каркас в виде усеченного треугольника, а само изготовление сводится к намотке провода на каркас витками в одном направлении, а затем в другом, с соединением их между собой в конце намотки.
«На протяжении многих лет применения спиральных антенн для реализации линейной поляризации использовались пары классических объемных спиральных устройств, в действительности представляющих определенные трудности при изготовлении и эксплуатации. А новаторы МАУ сжали спирали, превратив их в практически плоскую конструкцию, реализующую линейную поляризацию, без ортогональных составляющих, как в антеннах “волновой канал”, — пояснил руководитель проекта, доцент кафедры радиотехники и связи МАУ Владимир Милкин.
Как подчеркнули в Минобрнауки, предложенное учеными техническое решение открывает новое направление оптимизации и совершенствования развития, как отдельных антенн, так и сложных антенных структур.
Мурманский арктический университет — опорный вуз Мурманской области, который образовался в 2023 году путем слияния двух крупнейших вузов Заполярья — Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета. В МАУ обучаются около 7,5 тыс. студентов по более 100 программам. Новый университет максимально ориентирован на глобальную арктическую повестку. Образовательные программы опираются на исследовательскую базу, а проекты, реализуемые в рамках обучения, — ориентированы на разработку новых продуктов и технологий, востребованных в ключевых отраслях Арктической зоны.