Мурманский вуз разработал систему обеспечения радиосвязи вдоль Севморпути

Ученые изобрели антенну, которая проста в эксплуатации и производстве. Для нее требуется только провод и каркас в виде усеченного треугольника, а само изготовление сводится к намотке провода на каркас витками в одном направлении, а затем в другом, с соединением их между собой в конце намотки.