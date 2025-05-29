В Омске запускают научно-производственный центр беспилотных авиационных систем

Центр создается в формате «Малый НПЦ» и станет ключевой площадкой для разработки и тестирования инновационных технологий для беспилотных систем. На площади в 2500 квадратных метров развернется образовательный и научных центры, а также площадки для полевых испытаний новых образцов техники.