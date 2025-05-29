В Омске запускают научно-производственный центр беспилотных авиационных систем

В Омской области откроется специализированный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). Рабочее совещание, посвященное его запуску, прошло в министерстве промышленности и торговли региона.
Центр создается в формате «Малый НПЦ» и станет ключевой площадкой для разработки и тестирования инновационных технологий для беспилотных систем. На площади в 2500 квадратных метров развернется образовательный и научных центры, а также площадки для полевых испытаний новых образцов техники.
К 2030 году планируется задействовать 50 высококвалифицированных специалистов, которые обеспечат полный цикл создания беспилотных авиационных систем — от проектирования до производства и испытаний.
«Создание инфраструктуры по производству, сборке и испытаниям БАС и их комплектующих, а также программного обеспечения, систем связи и передачи данных с БПЛА, создание и внедрение адаптируемой образовательной системы, обеспечивающей удовлетворение спроса рынка БАС в Омской области», — отметил на совещании министр промышленности Омской области Андрей Посаженников.
Беспилотники в Омской области находят широкое применение в различных отраслях: от промышленности и сельского хозяйства до логистики, мониторинга инфраструктуры и обеспечения безопасности. Реализация проекта проводится в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», что подчеркивает его федеральную значимость.