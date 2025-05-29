Опыт СамГМУ представили на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», проходившем в Доме правительства Московской области.
Он презентовал достижения вуза в разработке и внедрении инновационных медицинских устройств и технологий.
Колсанов указал на уникальную инфраструктуру СамГМУ, включающую центры серийного производства, инжиниринга и прорывных исследований. Университет реализует полный цикл разработок: от концепции до выхода на рынок. Уже создано более 50 продуктовых решений, используемых в 80 регионах России и 15 зарубежных государствах.
Продукция СамГМУ охватывает различные направления медицины: реабилитационные устройства, системы хирургической навигации, телемедицина, эндопротезирование и др. Совместно с партнёрами созданы отечественные эндопротезы с неинвазивными механизмами, проведены сотни успешных операций.
Форум собрал учёных, медиков, чиновников и предпринимателей для обсуждения перспектив развития российского рынка здоровых технологий и вопросов технологического суверенитета в здравоохранении.
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