Опыт СамГМУ представили на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Колсанов указал на уникальную инфраструктуру СамГМУ, включающую центры серийного производства, инжиниринга и прорывных исследований. Университет реализует полный цикл разработок: от концепции до выхода на рынок. Уже создано более 50 продуктовых решений, используемых в 80 регионах России и 15 зарубежных государствах.