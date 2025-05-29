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В Самарской области открывается XV детская музыкальная академия стран СНГ

2 июня в Новокуйбышевске откроется XV детская музыкальная академия стран СНГ.

2 июня в Новокуйбышевске откроется XV детская музыкальная академия стран СНГ. Торжественная церемония пройдёт в 17:00 во Дворце культуры.

В этом году в академии примут участие 79 одарённых детей из 10 стран СНГ: Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.

Ребята будут обучаться по шести направлениям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, труба и классическая гитара. Самарскую область представят юные музыканты из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска и Красноярского района.

Академия проходит под патронатом народного артиста СССР Юрия Башмета и объединяет преподавателей ведущих музыкальных вузов России.

Мастер-классы и концерты будут проходить в Самаре и Новокуйбышевске, а также в Отрадном и Чапаевске. Закрытие состоится в Самарском академическом театре оперы и балета.

Напомним, Юрий Башмет даст большой бесплатный концерт для жителей Самары 1 июня в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского (12+). Мероприятия начнется в 20:00 в амфитеатре на Площади Славы.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!