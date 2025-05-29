Приложение «Авито» пропало из App Store

В октябре 2024 года компания сообщила, что ее приложение пропало из магазина Google Play. Пользователей, у которых приложение уже было установлено, предупреждали, что им может быть недоступна функция пуш-уведомлений. В июле того же года сервис стал недоступен для скачивания и в App Store. Позднее приложение вновь появилось в магазине.