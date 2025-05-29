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Двух школьников из Крыма наградили за мужество при задержании вора

Глава МВД России наградил детей за мужество и активную гражданскую позицию.

Источник: Аргументы и факты

Двух школьников из Крыма наградили за мужество при задержании вора. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Крымчане, Данил Калеух и Роман Ломакин, стали очевидцами кражи телефона. Ребята проследовали за карманником и, встретив по дороге полицейского, рассказали ему о произошедшем.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поблагодарил ребят, а также родителей и наставников за воспитание в детях патриотизма и уважения к закону.

«Отрадно, что в нашей стране есть такие отважные дети с горячим сердцем и доброй душой», — сказал Ирина Волк.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина Наталье Лукьяновой из Крыма присвоено звание «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании десяти детей.

Ранее мы писали, президент России Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко медалью «За отвагу на пожаре».