Двух школьников из Крыма наградили за мужество при задержании вора. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Крымчане, Данил Калеух и Роман Ломакин, стали очевидцами кражи телефона. Ребята проследовали за карманником и, встретив по дороге полицейского, рассказали ему о произошедшем.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поблагодарил ребят, а также родителей и наставников за воспитание в детях патриотизма и уважения к закону.
«Отрадно, что в нашей стране есть такие отважные дети с горячим сердцем и доброй душой», — сказал Ирина Волк.
Напомним, указом президента РФ Владимира Путина Наталье Лукьяновой из Крыма присвоено звание «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании десяти детей.
Ранее мы писали, президент России Владимир Путин наградил министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко медалью «За отвагу на пожаре».