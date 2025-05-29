В Омске готовятся к строительству первого платного моста через Омь

Проект строительства платного моста через реку Омь вступает в завершающую стадию подготовки, несмотря на сложности с высокими ставками по кредитам и ростом стоимости строительства. Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Динар Курманов.
Ключевым этапом станет получение положительного заключения экспертизы, которое ожидается уже в июле. Инвесторы и региональные власти уверены, что своевременное начало работ позволит избежать дополнительных расходов, связанных с дальнейшим удорожанием строительства.
«Мы поддерживаем постоянный контакт с инвестором. Проектная документация готова на 95%, и уже в ближайшие две недели мы направим ее на экспертизу. Несмотря на то, что стоимость заимствований сегодня высока, откладывать начало строительства нельзя — в следующем году оно станет еще дороже. Надеемся, что уже в этом году мы воткнем первый ковш экскаватора и начнем реализацию проекта», — заявил Динар Курманов в интервью телеканалу ГТРК «Иртыш».
Платный мост через Омь станет первым подобным проектом в регионе, который будет полностью реализован частной компанией. Это долгожданное решение транспортной проблемы города, где существующие мосты часто перегружены, особенно в часы пик.
Новый мост не только разгрузит дорожную инфраструктуру Омска, но и станет важным шагом в развитии частно-государственного партнёрства в регионе. Его реализация станет примером того, как бизнес и власть могут совместно решать масштабные задачи для улучшения качества жизни горожан.