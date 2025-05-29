В Омске готовятся к строительству первого платного моста через Омь

«Мы поддерживаем постоянный контакт с инвестором. Проектная документация готова на 95%, и уже в ближайшие две недели мы направим ее на экспертизу. Несмотря на то, что стоимость заимствований сегодня высока, откладывать начало строительства нельзя — в следующем году оно станет еще дороже. Надеемся, что уже в этом году мы воткнем первый ковш экскаватора и начнем реализацию проекта», — заявил Динар Курманов в интервью телеканалу ГТРК «Иртыш».