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В Башкирии стартовала профилактическая акция ГАИ

В Башкирии стартовала профилактическая акция ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня на территории Башкирии началось специальное профилактическое мероприятие «Внимание, переезд». Как сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, акция продлится в течение двух дней.

Он подчеркнул, что основной целью проводимой операции является повышение уровня осведомленности участников дорожного движения о необходимости соблюдения особой осторожности при пересечении железнодорожных путей. В рамках мероприятия инспекторы ДПС проведут разъяснительную работу с водителями о правилах пересечения переездов, а также проверят техническое состояние самих переходных сооружений.

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