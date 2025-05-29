В Башкирии стартовала профилактическая акция ГАИ.

С сегодняшнего дня на территории Башкирии началось специальное профилактическое мероприятие «Внимание, переезд». Как сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, акция продлится в течение двух дней.
Он подчеркнул, что основной целью проводимой операции является повышение уровня осведомленности участников дорожного движения о необходимости соблюдения особой осторожности при пересечении железнодорожных путей. В рамках мероприятия инспекторы ДПС проведут разъяснительную работу с водителями о правилах пересечения переездов, а также проверят техническое состояние самих переходных сооружений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.